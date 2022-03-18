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Китай озвучил свою позицию по войне в Украине

Глава Китая предложил Байдену вместе бороться за мир на планете
 |  Автор: Юрий Кобзар
Китай озвучил свою позицию по войне в Украине
Си Дзиньпин / wikimedia.org

Российско-украинская война не в интересах Китая. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом США Джо Байденом, пишет Reuters.

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По информации китайских медиа, которые цитирует агентство, Си Цзиньпин в ходе видеозвонка сказал Байдену, что межгосударственные отношения не должны переходить в режим конфронтации, поскольку конфликты не отвечают ничьим интересам.

"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", – заявил глава Китая.

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Также Си Цзиньпин высказал мнение, что Китай и США взять на себя международную ответственность и прилагать усилия по установлению мира на планете.

Напомним, посол Китая заявил, что его страна не нападет на Украину, а поможет ей развиваться. Украина является для Китая стратегическим партнером, сказал дипломат.

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