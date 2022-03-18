Канада открыла миграционную спецпрограмму для украинцев

Украинские беженцы смогут на 3 года переехать в Канаду

Канада запустила временную миграционную программу для граждан Украины, вынужденных покинуть страну из-за вторжения России. Об этом сообщает сайт канадского правительства.

Читайте также: Чехия заявила, что больше не может принимать украинских беженцев

"В ответ на полномасштабное вторжение Владимира Путина в Украину министр иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер объявил о запуске Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET). CUAET – это особый, ускоренный путь временного проживания для украинцев, которые ищут безопасное место, пока идет война в их родной стране", - говорится в заявлении.

Данная программа будет распространяться на граждан Украины и ближайших членов их семей независимо от гражданства. Они смогут остаться в Канаде на 3 года в качестве временных резидентов с правом на трудоустройство. При этом дети смогут посещать школу, а молодежь – поступить в канадский вуз.

Читайте также: Более 1,9 млн украинцев с начала войны выехали в Польшу

Чтобы воспользоваться этой программой, находящиеся за рубежом беженцы должны подать визовую онлайн-заявку и предоставить биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию). Стандартные требования, которые применяются к гостевым и рабочим визам, в данном случае отменяются.

Украинцы, которые уже находятся в Канаде, тоже могут подать заявку на продление своего пребывания в Канаде на 3 года.

Напомним, в России начали преследовать украинцев. Граждан Украины задерживают и допрашивают по надуманным или фальшивым поводам.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.