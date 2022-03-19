В Украине нет лабораторий биологического оружия – ООН

Международные организации отрицают российские фейки об Украине

Заявления Кремля о разработке биологического оружия в Украине являются фейком. Об этом заявила верховный представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу, сообщает пресс-служба организации.

Читайте также: РФ может использовать химоружие под чужим флагом — разведка Британии

Отмечается, что ранее на заседании ООН представители российское делегации заявили о том, что располагают доказательствами о наличии в Украине лабораторий по разработке биологического оружия. Представитель ООН Изуми Накамицу сделала доклад по этому вопросу, в котором рассказала об отсутствии лабораторий биологического оружия на территории Украины.

Отмечается, что в Украине есть несколько государственных медицинских учреждений, которые работают при поддержке США, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также других международных организаций и правительств.

Напомним, в НАТО заявили, что Россия уже применяла химическое оружие и нужно быть бдительным. Альянс обвинил Кремль в постоянной лжи.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.