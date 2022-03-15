Россия уже применяла химическое оружие, будем бдительны – НАТО

Альянс обвинил Кремль в постоянной лжи

Россия ранее уже применяла химическое оружие, поэтому НАТО будет проявлять бдительность в этом вопросе. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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"Россия уже применяла химическое оружие... Мы будем проявлять бдительность и осмотрительность, даже если они будут придумывать какую-нибудь отмазку, то мы отреагируем на это", - сказал он.

В то же время Столтенберг отверг обвинения России в том, что Украина при поддержке Запада занималась разработкой химического и биологического оружия. Эти обвинения генсек назвал частью "длинного списка лжи" Кремля.

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"Они утверждали, что не планировали вторжение в Украину, но они это сделали. Они утверждали, что выводят свои войска, но потом ввели еще больше. Они утверждают, что защищают мирных жителей, но они убивают мирных жителей", - сказал Столтенберг.

Напомним, СМИ выяснили, кто придумал символ войны "Z". К созданию свастики 21 века, вероятно, причастны телепропагандисты и пиарщики Минобороны РФ.

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