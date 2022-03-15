РФ может использовать химоружие под чужим флагом — разведка Британии

Это может произойти с целью обвинения Украины, якобы она хочет применить данное оружие.

Россия может готовить спецоперацию по использованию химического или биологического оружия под чужим флагом. Главная цель — это оправдание войны и своего вторжения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

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Так, в сообщении сказано, что Россия продолжает обвинять Украину в том, что она якобы хочет применить биологическое или химическое оружие. Однако никаких доказательств словам оккупантов предоставлено не было.

"Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие в операции "под чужим флагом", — отметили в Минобороны.

Эта операция может принять форму сфальсифицированного нападения, инсценировки того, что якобы были обнаружены боеприпасы, или агенты, или сфабрикованные доказательства "планов" Украины по применению такого оружия.

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Атака под чужим флагом будет сопровождаться огромной дезинформацией. Благодаря этому будет тяжело установить авторство фейков.

Также разведка считает, что РФ хотела провести операции под фальшивым флагом для оправдания своего вторжения и начала войны против Украины 24 февраля.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали об обстановке по регионам на 20-й день войны.

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