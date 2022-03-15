РФ может использовать химоружие под чужим флагом — разведка Британии
Россия может готовить спецоперацию по использованию химического или биологического оружия под чужим флагом. Главная цель — это оправдание войны и своего вторжения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.
Читайте также: Россия просит у Китая денег и еды - CNN
Так, в сообщении сказано, что Россия продолжает обвинять Украину в том, что она якобы хочет применить биологическое или химическое оружие. Однако никаких доказательств словам оккупантов предоставлено не было.
"Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие в операции "под чужим флагом", — отметили в Минобороны.
Эта операция может принять форму сфальсифицированного нападения, инсценировки того, что якобы были обнаружены боеприпасы, или агенты, или сфабрикованные доказательства "планов" Украины по применению такого оружия.
Читайте также: США рассматривают полное эмбарго на торговлю с РФ
Атака под чужим флагом будет сопровождаться огромной дезинформацией. Благодаря этому будет тяжело установить авторство фейков.
Также разведка считает, что РФ хотела провести операции под фальшивым флагом для оправдания своего вторжения и начала войны против Украины 24 февраля.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали об обстановке по регионам на 20-й день войны.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.