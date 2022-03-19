Украина не соглашается на "минимальные требования" - Лавров

Лавров заявил, что Польша предлагает НАТО ввести миротворческий контингент в Украину, чтоб взять под контроль западную часть страны.

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня сделал ряд заявлений по Украине, отношениям с Западом и с Китаем. Об этом сообщают росСМИ.

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По его словам, война в Украине должна закончиться "всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для нее".

Также глава МИД РФ заявил, что Украина не соглашается на "минимальные требования" России во время переговоров и обвинил в этом американцев.

"США "держат за руку" делегацию Украины на переговорах с Россией, не позволяя Киеву соглашаться даже на минимальные требования, которые выдвигает Москва", - сказал глава МИД РФ.

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Кроме того, он отметил, что Польша предлагает НАТО ввести миротворческий контингент в Украину, чтоб взять под контроль западную часть страны.

По его словам, Россия не будет делать попыток наладить отношения с Западом, а Запад должен сам решать, "как выходить из тупика".

Лавров также заявил, что считает, что санкции сплотят РФ и Китай.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ отходят от Николаева.

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