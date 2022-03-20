Переговоры Украина-РФ: В Турции говорят о сближении по важным вопросам

Уже известно, что между лидерами стран есть открытые каналы, говорят в турецком МИД.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на мирных переговорах между Украиной и Россией наблюдается сближение по важным вопросам. Есть надежда на прекращение огня. Слова политика передает Hurriyet.

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"Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам", — сказал Чавушоглу.

По его словам, позиции Украины и РФ почти полностью совпадают по первым четырем пунктам.

Напомним, что переговорные пункты состоят из:

Нейтралитет Украины и отказ от членства в НАТО

Разоружение и взаимные гарантии безопасности

Процесс, который россияне называют "денацификацией"

Устранение препятствий для использования в Украине русского языка

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Последний пункт заключается в статусе временно оккупированных Крыма с Донбассом.

Как подчеркнул турецкий министр, некоторые вопросы можно решить только на уровне президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Чавушоглу говорит, что если украинская и российская сторона не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня. Кроме того, теперь достоверно известно, что между лидерами стран существуют открытые каналы, подытожил глава МИД.

Ранее Польша призвала создать для Украины "План Маршалла №2".

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