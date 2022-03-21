Премьер-министр Британии планирует поездку в Украину

Борис Джонсон хочет приехать в Киев, чтобы выразить поддержку Украине в войне с Россией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует поездку в Украину, а именно: в столицу. Об этом сообщает престижное издание Daily Mail.

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Джонсон рассматривает поездку в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне с РФ. Премьер-министр Британии обратился к своим помощникам, чтобы те изучили практичность и целесообразность визита в украинскую столицу для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что ранее украинский президент делился телефонным разговором с Джонсоном. Премьер Британии сообщил Зеленскому, что намерен продвигать интересы Украины на предстоящих встречах НАТО и G7.

"Договорились с Борисом Джонсоном о конкретной поддержке для нашей страны на саммитах на следующей неделе - "Большой семерке" и НАТО. Хоть мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос Украины там есть," - рассказал Владимир Александрович.

Ранее мы писали, Польша намерена конфисковать имущество россиян, которое находится на территории страны. Премьер-министр отметил, что планирует провести консультации по этому вопросу с оппозицией.