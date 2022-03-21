У Путина отказались прекращать огонь на время переговоров

Кремль считает, что режим тишины будет использован для перегруппировки войск

Россия не согласна на прекращение огня во время переговоров с Украиной. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на спикера президента РФ Дмитрия Пескова.

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Отмечается, что во время ежедневного брифинга журналисты поинтересовались у Пескова, будет ли действовать режим прекращения огня на время переговоров.

"Нет. Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется … подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс", - заявил он

Напомним, Песков заявил, что встречи Зеленского и Путина пока не будет. По его словам, для прямых переговоров недостаточен прогресс на встречах делегаций двух стран.

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