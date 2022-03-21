Германия больше не будет давать Украине оружие из запасов Бундесвера

Сейчас обсуждается возможность прямого оружейного экспорта вместо "разоружения" немецкой армии

Германия продолжит оказывать Украине поддержку в отражении российской агрессии, но варианты поставки оружия через немецкую армию уже исчерпаны. Об этом заявила в интервью изданию Deutschlandfunk министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

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"Есть разные способы поддержать Украину. Варианты через Бундесвер исчерпаны, и мы изучаем, какие еще есть варианты. Соответственно, сейчас ведутся переговоры в федеральном правительстве о покупке оружия для Украины", - заявила она.

Ламбрехт отметила, что в случае, когда оружие берется не из запасов Бундесвера, а покупается у немецких производителей для доставки в Украину, то это "не маршрут, который проходит через Минобороны, а маршрут, который проходит через Минэкономики, потому что тогда речь идет об экспорте оружия".

Напомним, немецкий министр заявил, что Германия была "глупа", став зависимой от газа из РФ. В политическом истеблишменте Германии начинают осознавать, что собой представляет современная Россия.

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