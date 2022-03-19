Германия была "глупа", став зависимой от газа из РФ – немецкий министр

В политическом истеблишменте Германии начинают осознавать, что собой представляет современная Россия

Германия была "глупой", когда позволила сделать себя зависимой от российского газа. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире немецкого радио, пишет Bloomberg.

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Отмечается, что в настоящее время Хабек находится на Ближнем Востоке, где пытается договориться о поставках газа из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Комментируя возможные поставки, он заявил, что в будущем каждый поставщик должен быть ограничен "10% или 20%" от общих потребностей Германии.

"Германия поступила "глупо", позволив себе стать зависимой от России примерно на половину своих поставок газа", - цитирует Хабека издание.

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В то же время министр заявил, что есть разница между получением энергоносителей из "недемократических стран", где есть проблемы с правами человека, и таких стран, как Россия, которая "ведет агрессивную, незаконную войну у нашего подъезда".

Напомним, Польша предложила ввести торговую блокаду России. Варшава предложила еще ужесточить санкции.

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