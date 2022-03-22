МИД предупредило Венгрию, что следующей целью РФ могут стать другие страны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что они не поддержат санкции ЕС против РФ в сфере энергетики.

В МИД Украины отреагировали на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Министерство иностранных дел Украины предупредило, что следующей целью РФ могут стать другие страны. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Николенко подчеркнул, что венгры придерживаются позиции "не провоцировать Россию", поэтому выступают против закрытия неба над Украиной, а также не поддерживают санкции ЕС против РФ в сфере энергетики.

"По его убеждению, чтобы не провоцировать Россию, Венгрии не следует поддерживать закрытие украинского неба и развертывание операции по поддержанию мира, а также разрешать транзит по венгерской территории военной помощи для украинской армии. "Не провоцировать Россию" - это распространенный аргумент, когда нужно дать России больше пространства для агрессии"," - отметил пресс-секретарь МИД.

Также Николенко подчеркнул, что Венгрии не стоит надеяться на то, что они находятся в "вакууме".

"Наше государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступной цели в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас откровенно говорят российские послы за рубежом," - отметил спикер Министерства иностранных дел.

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В конце обращения к Венгрии пресс-секретарь МИД добавил, что в Закарпатье, где много этнических венгров, ловят диверсантов и агентов Кремля.

"Венгрия всегда позиционировала себя как защитника прав зарубежных венгров. Призываем Венгрию открыто осудить эту провокацию России и воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения любых провокаций с целью разжигания межэтнической розни в Украине," - заявил Николенко.

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