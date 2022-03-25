Украинские патриоты нашли Анатолия Шария в Испании

Активистам удалось найти украинского журналиста, который открыто работает на Россию.

В Испании украинские патриоты нашли Анатолия Шария. Украинский журналист активно работал на Россию и продолжает в своих роликах агитировать за сторону агрессора. Об этом сообщает Евгений Карась и ряд других украинских телеграм-каналов.

Сообщается, что вчера, 24 марта, к изменщику родины приехали на разговор украинские активисты. Им удалось найти Шария в Испании. Участники событий предоставили запись встречи "Телевиденью Торонто", а также рассказали, что возле дома Шария всегда находится охранник.

На данную сходку приехала полиция, за спинами которой прятался пророссийский журналист.

Анатолий отреагировал на данную встречу в телеграм-канале. Журналист отрицает свои пропутинские настроения и заявляет, что испанским активистам лучше отправиться на фронт или стать волонтерами, чем встречаться с ним.

"Вы что хотели этим показать? Я вышел к вам, к толпе, а вы толпой не смогли сформулировать свои претензии. Ни одной. Какое-то мычание про Путина и русский мир. Я полчаса просил показать ОДНО видео, о котором вы стонали, где я "звал Путина". Вы просто идиоты с промытым мозгом. Отправляйтесь на фронт. Не хотите воевать - волонтерьте. Я заехать в Украину не могу, но вы-то можете. Или проще строить из себя героев на безопасном расстоянии от воюющей страны? Удачи," - написал Шарий.

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Отметим, что действующая до полномасштабного вторжения украинская партия "Партия Шария" прекратила свое существование решением украинской власти.

Ранее мы писали, что Жириновский умер по информации россСМИ. Однако депутаты Госдумы уже опровергают эту новость, отмечая, что он действительно чувствует себя неважно, однако жив и находится в больнице. Отметим, что Жириновский активно выступает против украинского суверенитета.