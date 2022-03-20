СНБО приостанавливает деятельность ряда партий

Владимир Зеленский сообщил, что функционирование нескольких политических партий запрещено на время военного положения.

Президент Владимир Зеленский в ночь на воскресенье, 20 марта, выступил с очередным видеообращением.

Так, в первую очередь глава государства сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины, учитывая полномасштабную войну, решил на время военного положения приостановить любую деятельность таких политических партий, как ОПЗЖ, Партия Шария, Наши, Оппозиционный блок, Левая оппозиция, Союз левых сил, Государство, Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, Социалисты, блок Владимира Сальдо.

Как указано, причиной таких мер являются связи упомянутых политсил с Россией.

Далее украинский лидер информировал, что Швейцария поддержала санкции против России, введенные Европейским Союзом. В то же время Киев просит Берн, чтобы все швейцарские компании, еще не покинувшие российский рынок, сделали это немедленно.

"Чтобы не отдавали ни одного доллара, франка или евро, российской военной машине на убийства наших людей. Чтобы все виновные в войне против Украины не могли наслаждаться жизнью в Швейцарии, недвижимостью в Швейцарии, банками в Швейцарии", - уточнил Зеленский.

Далее он отметил, что на сегодня отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90% - "местами передовая просто завалена трупами русских солдат".

Что касается украинских военных, то, по словам президента, подписан указ о награждении государственными наградами Украины 161 защитника, 40 из них - посмертно. Еще одним указом 12 нашим солдатам присвоены звания Герой Украины, восьми из них - посмертно. Также награждены бойцы Корда.

Наконец, Владимир Зеленский напомнил, что 19 марта отмечала свое 92-летие украинская поэтесса Лина Костенко, и выразил ей свои поздравления.

Напомним, после вторжения российских войск в Украину во время обысков у нардепов ОПЗЖ изъяли оружие.

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