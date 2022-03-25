В России после комы умер Владимир Жириновский — СМИ

В феврале политик был госпитализирован в больницу с COVID-19.

В России на 76-м году жизни умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и росСМИ, со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.

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Так, в сообщении говорится, что Жириновский скончался в пятницу, 25 марта, в 10:45. На протяжении последнего дня жизни политик находился в коме.

Информацию о смерти Жириновского, распространенную Telegram-каналами, позже подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

В это же время спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, чьи слова передает в PEOPLETALK в своем Telegram-канале, все опровергает.

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"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", — сказал Володин.

Напомним, информация об ухудшении здоровья Жириновского появилась в феврале. Сообщалось, что он попал в больницу с COVID-19, хотя и 8 раз делал прививку. Но и тогда в РФ не могли точно определиться, что говорить о состоянии политика.

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