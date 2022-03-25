Венгрия не приняла требование Зеленского о газе, нефти и оружии — Сийярто

Страна переживает за свою безопасность и не хочет, чтобы война расширилась, сказал он.

Венгерское правительство отказалось от поставок оружия Украине через территорию страны. Не будет она отказываться от российского газа и нефти. Ранее такие требования выдвигал Владимир Зеленский. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

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"Вчера на саммите премьер-министров ЕС президент Украины Владимир Зеленский повторил два известных требования: разрешить поставки оружия через нашу страну и вместе с тем прекратить закупку газа и нефти в России", — говорит политик.

По его словам, в Венгрии понимают, что для Зеленского самым важным является украинский народ. Но в это же время безопасность Венгрии и венгерского народа является первоочередной задачей для властей этой страны.

Сийярто говорит, что венгерское правительство сделает все для того, чтобы война не расширилась.

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"Поэтому мы не позволим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа", — добавил он.

Также министр заявляет, что не поддержит Будапешт и отказ от российских нефти и газа. Мол это станет причиной роста "накладных расходов". Потому страна не поддерживает расширение санкций на энергоснабжение.

"Мы должны держаться подальше от этой войны!", — подытожил Сийярто.

Напомним, ранее в ЕС объяснили, почему энергетические санкции против пока РФ нереальны.

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