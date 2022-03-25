Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Карабахе

Ранее сообщалось, что Россия перебросила своих "миротворцев" из Карабаха в Украину

Армения обвинила Азербайджан в возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе и захвате села в зоне ответственности "российской миротворческой миссии". Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Армении.

Читайте также: В Тбилиси простились с добровольцами, погибшими на войне в Украине

"Азербайджан продолжает вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, которое началось 24 марта в районе села Парух Аскеранского района. Вторгшиеся Азербайджанские подразделения минувшей ночью открыли огонь в направлении постов Армии обороны. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной", - заявили в МИД Армении.

Армянская сторона ожидает, что "миротворческие силы Российской Федерации" обеспечат немедленный вывод азербайджанских войск из занятого села и возвращение их на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

Читайте также: Война в Украине угрожает Кадырову - Guardian

В свою очередь власти непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" заявили, что в результате вчерашних боестолкновений погибли не менее 5 азербайджанских солдат, тогда как с армянской стороны был один раненный.

В министерстве обороны Азербайджана полностью отрицают факт каких-либо боестолкновений и оьвиняют Армению в нагнетании обстановки.

"На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило", - говорят в Минобороны Азербайджана.

Напомним, Столтенберг оценил вероятность войны НАТО и РФ. Альянс решил создать четыре дополнительных многонациональных боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.