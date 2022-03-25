Украина и Россия близки к согласию на переговорах, — Эрдоган

В это же время он поддерживает решение Владимира Зеленского провести референдум по итоговому документу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к согласию на переговорах. Однако касается это не всех, а 4 из 6 пунктов. Слова политика передает издание Anadolu.

Читайте также: На изгнание захватчиков потребуется до 2 месяцев – Арестович

"Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус", — сказал он.

Согласно первому пункту Украина настаивала на вступлении в НАТО, но затем президент Владимир Зеленский стал говорить о возможности отказа от этого, заявил Эрдоган.

По его словам, вторым пунктом является принятие русского языка на территории Украины в качестве официального.

"Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет", — говорит президент.

Читайте также: Эрдоган решил не давать Украине российские ЗРК С-400: "Вопрос закрыт"

Эрдоган указывает, что допускает Украина и "демилитаризацию", а что касается переговоров о коллективной обороне, то Киев показывает позитивный подход в этом плане.

Как бы то ни было, пока стороны не решили вопрос с Крымом и Донбассом, мол общего согласия нет, подчеркнул турецкий лидер, похвалив решение Зеленского провести всеукраинский референдум по компромиссам.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента и участник украинской делегации Михаил Подоляк говорил, что вопросы Крыма и Донбасса являются основными на переговорах с РФ. По его словам, Украина фактически эти территории не контролирует, но подробности раскрывать переговорщик не стал, чтобы не нарушить мирный процесс.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.