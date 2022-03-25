Эрдоган решил не давать Украине российские ЗРК С-400: "Вопрос закрыт"

Ранее такую возможность с Турцией неофициально обсуждали американские власти.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил не давать Украине российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Для страны этот вопрос закрыт. Слова главы государства передает Haberturk.

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В сообщении говорится, что данное заявление с отказом Эрдоган сделал, вернувшись с саммита НАТО.

"Сегодня мы находимся в той же точке, о которой мы говорили в начале, что дело в отношении С-400 для нас закрыто. Вопрос для нас закрыт", — сказал президент.

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Отметим, что перед этим представители США неофициально общались с турецкими коллегами о передаче Украине ЗРК С-400. Это могло бы помочь государству защищаться от России.

Известно, что Турция закупила данные ЗРК у России в 2017 году, потратив $2,5 млрд. Из-за этого США исключили страну из партнеров программы производства новейшего истребителя F-35. Затем последовали санкции против турецких чиновников и Управления оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что Венгрия не приняла требование Зеленского о газе, нефти и оружии.

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