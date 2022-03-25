В Минобороне РФ обновили данные по потерям в войне против Украины

Как утверждает Минобороны оккупантов, их потери в живой силе - 1351 воин.

В Сумской области сообщают, что назревает экологическая катастрофа из-за бесхозных трупов солдат РФ. / Призрак / Телеграм

В Министерстве обороны России обновили статистику потерь в полномасштабной войне против Украины. По их "официальным" данным, ВС РФ потеряли 1351 военного. Стоит отметить, что о своих технических утратах в Кремле говорить в открытую не хотят.

Минобороны официально подтвердило и количество раненых за 30 дней вторжения - 3825 военных.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, потери у россиян в живой силе - около 16100 солдат.

Минцифры использует искусственный интеллект для поиска аккаунтов мертвых россиян в соцсетях. / t.me/kievmap

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За период с 24.02 по 25.03 ВС РФ потеряли 561 танк, 1625 боевых бронемашин, 291 артиллерийскую систему, 90 РСЗВ, 49 средств РПО, 115 самолетов и 125 вертолетов, 1089 единиц автомобилестроения, 5 лодок, 72 цистерны ПММ и 53 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее мы писали, что СБУ поймали с момента вторжения более 350 диверсантов. Правоохранители ликвидировали свыше 20 ДРГ. Также СБУ уничтожили основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.