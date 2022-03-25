Финляндия закрыла движение поездов в Россию

Теперь пересечь российско-финскую границу можно только на автомобиле

Государственная железнодорожная компания Финляндии "VR Group" объявила о прекращении пассажирских перевозок между Хельсинки и Санкт-Петербургом на поездах Allegro. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

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"По решению правительства Финляндии в понедельник, 28 марта, будет прекращено движение поездов Allegro. В воскресенье, 27 марта, из Хельсинки в Санкт-Петербург пройдет только утренний поезд Allegro, а дневной поезд AE786 отменяется. В воскресенье оба запланированных рейса пройдут из Санкт-Петербурга в Хельсинки", - говорится в заявлении.

По словам министра по европейским делам и государственной собственности Титти Туппурайнена, с начала российского вторжения в Украину поезда, следовавшие из России в Финляндию, были переполнены российскими пассажирами. Маршрут не закрывали, чтобы дать возможность гражданам Финляндии вернуться на родину.

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"Теперь очевидно, что ситуация для Allegro изменилась, и продолжения их движения больше не будет по решению госсобственника", - сказала министр.

В то же время отмечается, что из России в Финляндию всё еще можно попасть на автомобильном транспорте.

Напомним, в ЕС объяснили, почему энергетические санкции против РФ нереальны. Украина призывает к полному эмбарго на торговлю с Россией, но Европа пока к такому не готова.

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