Самолет президента Польши аварийно сел в Варшаве

Анджей Дуда летел на встречу с президентом США

Самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве. Это произошло, когда Дуда направлялся на встречу с президентом США Джо Байденом в городе Жешув, пишет издание Fakt.

Читайте также: В Польше острый дефицит учителей из-за наплыва детей-беженцев

Факт аварийной посадки президентского самолета подтвердил заведующий отделом международной политики Аппарата президента Якуб Кумох.

"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву, сейчас мы находимся перед вылетом резервного самолета в Жешув", - заявил Кумох.

Читайте также: Дуда ответил на угрозы Кремля

По его словам, в связи с этим инцидентом программу встречи президентов пришлось несколько изменить.

Каких-либо иных подробностей не сообщается. Информации о возможных пострадавших тоже нет.

Напомним, Польша, Чехия и Словения создали план по спасению Украины. Он состоит из десяти шагов, а направлен на прекращение войны.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.