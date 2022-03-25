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Самолет президента Польши аварийно сел в Варшаве

Анджей Дуда летел на встречу с президентом США
 |  Автор: Юрий Кобзар
Самолет президента Польши аварийно сел в Варшаве
Иллюстративное фото / wikipedia.org

Самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве. Это произошло, когда Дуда направлялся на встречу с президентом США Джо Байденом в городе Жешув, пишет издание Fakt.

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Факт аварийной посадки президентского самолета подтвердил заведующий отделом международной политики Аппарата президента Якуб Кумох.

"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву, сейчас мы находимся перед вылетом резервного самолета в Жешув", - заявил Кумох.

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По его словам, в связи с этим инцидентом программу встречи президентов пришлось несколько изменить.

Каких-либо иных подробностей не сообщается. Информации о возможных пострадавших тоже нет.

Напомним, Польша, Чехия и Словения создали план по спасению Украины. Он состоит из десяти шагов, а направлен на прекращение войны.

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