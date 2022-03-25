Швейцария в полном объеме вводит санкции против РФ

Это будет четвертый пакет санкций. Россиянам будет запрещен экспорт "товаров и услуг для энергетической сферы" и предметов роскоши.

Швейцария - с Украиной. Правительство страны в полном объеме вводит санкции против РФ. В рамках четвертого пакета санкций будут добавлены и запреты от Швейцарии. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Санкционный пакет начнет действовать уже сегодня, 25 марта, в 23:00 по местному времени.

"Этот четвертый пакет санкций, в дополнение к вышеупомянутому списку санкций, который уже реализован, включает более широкие меры в отношении товаров, ограничения на операции с некоторыми государственными предприятиями и запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам или организациям," - отмечается в сообщении.

Швейцарии вводит запрет на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Также накладывается вето на товары из железа и стали из РФ. Запрещается экспорт предметов роскоши в Россию.

В финансовом плане введен запрет на "транзакции с определенными государственными компаниями" и "участие в компаниях, работающих в энергетической сфере, предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким компаниям".

В правительстве подчеркивают, что Швейцария продолжит вводить против страны-агрессора те же меры, которые утверждает Евросоюз.

Отметим, что ранее издание Reuters сообщало, что страна заморозила 6,17 млрд долларов российских активов, на которые распространяются санкции.

Ранее мы писали, что Россия все больше стала изолирована от Европы. Финляндия закрывает пассажирские перевозки поездом из Хельсинки и Санкт-Петербурга. Однако из РФ все еще можно попасть в Финляндию автомобилем.