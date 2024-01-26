Украина пригласила Си Цзиньпина на Саммит мира в Швейцарии, - ОП

Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном "мирном саммите" мировых лидеров в Швейцарии.

| Автор: Мальцева Ольга

Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном "мирном саммите" мировых лидеров в Швейцарии, поскольку приближается вторая годовщина российского вторжения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игоря Жовквы для Reuters.

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"Мы безусловно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне президента Китайской Народной Республики", - сказал Жовква.

Он отметил, что участие Китая будет для Украины очень важным.

"Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важным является участие в таком саммите", - добавил он.

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Напомним, Швейцария согласилась провести мирный саммит по Украине по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, но дата и место проведения еще не определены.

Ранее, говорили о снарядах и дронах: Зеленский провел Ставку. Президент Украины провел Ставку на которой присутствующие обсудили поставки снарядов и дроны.