В РФ такси заставят делиться с ФСБ данными о перевозках
В России службы такси могут заставить делиться со спецслужбами информацией о своих пассажирах. С такой инициативой выступило Министерство транспорта РФ, пишут российские СМИ.
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Так, предлагается внести ряд поправок в закон о рынке такси. В новой его редакции предлагается обязать службы заказа такси в режиме онлайн предоставлять ФСБ "автоматизированный удаленный доступ" к своей базе обработки заказов.
Также авторы законопроекта хотят, чтобы службы такси передавали властям информацию о самих перевозках, например, о текущем местонахождении такси и водителя.
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Однако и на этом новации не заканчиваются. В российском Минтрансе хотят на уровне закона определить минимальный тариф на услуги такси, ограничить количество такси для региона и другое.
По данным журналистов, этот законопроект уже согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруда, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНП и Минздрав. В ближайшее время документ внесут в Госдуму.
Напомним, в Кремле пригрозили перекрыть газ Европе. Президент России Владимир Путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу.
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