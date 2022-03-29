В РФ такси заставят делиться с ФСБ данными о перевозках

Новые правила хотят закрепить на уровне закона

В России службы такси могут заставить делиться со спецслужбами информацией о своих пассажирах. С такой инициативой выступило Министерство транспорта РФ, пишут российские СМИ.

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Так, предлагается внести ряд поправок в закон о рынке такси. В новой его редакции предлагается обязать службы заказа такси в режиме онлайн предоставлять ФСБ "автоматизированный удаленный доступ" к своей базе обработки заказов.

Также авторы законопроекта хотят, чтобы службы такси передавали властям информацию о самих перевозках, например, о текущем местонахождении такси и водителя.

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Однако и на этом новации не заканчиваются. В российском Минтрансе хотят на уровне закона определить минимальный тариф на услуги такси, ограничить количество такси для региона и другое.

По данным журналистов, этот законопроект уже согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруда, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНП и Минздрав. В ближайшее время документ внесут в Госдуму.

Напомним, в Кремле пригрозили перекрыть газ Европе. Президент России Владимир Путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу.

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