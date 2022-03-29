Польша не прекратит прием беженцев – министр

Несмотря на уже прибывшие 2,3 млн украинцев, Варшава не будет закрывать двери для украинцев

Польша будет и далее принимать украинских беженцев – столько, сколько потребуется. Об этом в интервью Politico заявил вице-премьер-министр Петр Глинский, который занимается вопросом украинских беженцев в Польше.

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"У нас есть возможности, и мы все еще готовы принять больше беженцев", – заверил министр.

Отмечается, что с начала полномасштабной российской агрессии в Польшу прибыли около 2,3 миллиона украинцев. Это больше, чем приняла любая другая страна. По словам Глинского, в последние дни количество прибывающих беженцев снизилось, но польские власти готовятся к приему новых волн.

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Примечательно, что ранее Польша отказалась принимать беженцев из Афганистана. Глинский объяснил разницу в подходах тем, что еще до войны в Польше уже находилось около 1,5 миллиона украинских мигрантов. Также он указал на культурную близость народов.

"В украинском подходе к нашим ценностям также видны изменения... они пытаются быть более европейскими", - сказал он.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что число украинцев в Польше делает ситуацию неустойчивой. Республика Польша приняла около 2,3 миллиона украинских беженцев, что составляет 60% от их общей численности.

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