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Боевиков в Украину отправляет полковник родом из Киевщины

Военный комиссар ВС РФ прожил 30 лет в Украине.
Боевиков в Украину отправляет полковник родом из Киевщины
Грицай отправляет россиян убивать украинцев на своей родной земле. / t.me/operativnoZSU

Российских боевиков на войну в Украину отправляет полковник, который родом из Киевщины. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

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Полковник Валерий Грицай занимает должность военного комиссара Белгородской области РФ. Однако российский военный родился в Яготине Киевской области. Стоит отметить, что на Киевщине все еще живут его мать и сестра.

Грицай прожил в Украине 30 лет, однако сейчас отправляет российских оккупантов убивать украинцев. 

Ранее мы писали, что в Турции начались живые переговоры между делегациями Украины и РФ. Турецкий президент Эрдоган выступил с речью и подчеркнул, что ждет от переговоров счастливых новостей и конкретного результата.

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