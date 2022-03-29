Боевиков в Украину отправляет полковник родом из Киевщины
Военный комиссар ВС РФ прожил 30 лет в Украине.
Российских боевиков на войну в Украину отправляет полковник, который родом из Киевщины. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".
Читайте также: Враг пытается окружить Киев – МинобороныПолковник Валерий Грицай занимает должность военного комиссара Белгородской области РФ. Однако российский военный родился в Яготине Киевской области. Стоит отметить, что на Киевщине все еще живут его мать и сестра.
Грицай прожил в Украине 30 лет, однако сейчас отправляет российских оккупантов убивать украинцев.
Ранее мы писали, что в Турции начались живые переговоры между делегациями Украины и РФ. Турецкий президент Эрдоган выступил с речью и подчеркнул, что ждет от переговоров счастливых новостей и конкретного результата.
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