Военный комиссар ВС РФ прожил 30 лет в Украине.

Российских боевиков на войну в Украину отправляет полковник, который родом из Киевщины. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

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Полковник Валерий Грицай занимает должность военного комиссара Белгородской области РФ. Однако российский военный родился в Яготине Киевской области. Стоит отметить, что на Киевщине все еще живут его мать и сестра.

Грицай прожил в Украине 30 лет, однако сейчас отправляет российских оккупантов убивать украинцев.

Ранее мы писали, что в Турции начались живые переговоры между делегациями Украины и РФ. Турецкий президент Эрдоган выступил с речью и подчеркнул, что ждет от переговоров счастливых новостей и конкретного результата.