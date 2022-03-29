Пентагон назвал две страны, которые несут угрозу США

Пентагон представил Конгрессу оборонную стратегию на 2022 год.

Минобороны США выделяют Китай и РФ как угрозу опасности для страны. / Википедия

Министерство обороны США представило Конгрессу "Стратегию национальной обороны на 2022 год". О ключевых пунктах документа сообщается на сайте Пентагона.

В Стратегии указано, как Пентагон будет способствовать продвижению и защите национальных интересов страны. Также в ведомстве назвали две страны, которые несут угрозу Америке. Ими оказались РФ и Китай.

О России в документе отмечается, что она "представляет острую угрозу, о чем свидетельствует ее жестокое и неспровоцированное вторжение в Украину".

Одним из ключевых приоритетов, согласно Стратегии, является "сдерживание агрессии, готовность к победе в конфликте, когда это необходимо, в приоритете - вызов КНР в Индо-Тихоокеанском регионе и вызов России в Европе".

Оборонная стратегия США на 2022 год. / Пентагон

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Пентагон назвал Китай "самым важным стратегическим конкурентом".

"Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы укрепить сдерживание Китайской народной республики. Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по НАТО, чтобы усилить надежное сдерживание перед лицом российской агрессии," - сообщается в документе.

Помимо этого, в Минобороне держат на контроле постоянные угрозы, которые могут быть со стороны КНДР, Ирана и других воинствующих организаций.

Ранее мы писали, что сорвался саммит Вышеградской четверки. Причиной выступила мягкая позиция Венгрии по отношению в РФ после полномасштабного нападения на Украину. Министры обороны Польши и Чехии отказались от встречи, а замглавы Минобороны Словакии отметил, что происходящее вокруг "четверки" не добавляет оптимизма.