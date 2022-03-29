Саммит Вышеградской четверки сорвался из-за позиции Венгрии по войне

Соседи Венгрии недовольны ее мягкой позицией в отношении России

Ранее запланированная в Будапеште встреча министров обороны стран "Вышеградской четверки" не состоится. Польша, Словакия и Чехия отказались в ней участвовать из-за позиции Венгрии по российско-украинской войне. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на сообщение Министерства обороны Словакии.

Читайте также: Орбан: Исполнение просьб Украины погубят Венгрию

Отмечается, что организованная Венгрией встреча планировалась на 30-31 марта. Однако министр обороны Польши Мариуш Блащак отказался участвовать в ней из-за риторики властей Венгрии касательно российского вторжения в Украину. Аналогично поступила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

"Я всегда поддерживала "Вышеградскую четверку", и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", – заявила Чернохова.

Читайте также: Зеленский эмоционально обратился к премьер-министру Венгрии

Заместитель министра обороны Словакии Войцех Скуркевич заявил, что "происходящее вокруг "Вышеградской четверки" не прибавляет оптимизма".

"По нашей предварительной информации встречи не будет", – сообщили в Минобороны Словакии.

Читайте также: Обувь на берегу Дуная: В Венгрии почтили память погибших в Мариуполе

Отметим, что Венгрия поддержала все санкции против России, введенные на уровне Европейского союза. Однако официальный Будапешт выступает категорически против отказа от российских энергоносителей. Также венгерские власти отказываются помогать Украине оружием и не позволяют другим странам транзит своего оружия в Украину по венгерской территории.

Напомним, президент Польши заявил, что позиции Венгрии по Украине дорого обойдется. Польский лидер не может понять убеждений премьера Венгрии, поскольку война России против Украины сопровождается людскими потерями, в том числе среди мирного населения.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.