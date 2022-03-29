Британия арестовала шикарную яхту российского бизнесмена

Яхта, которую "хорошо скрывали", оценивается в 37 миллионов фунтов.

Собственник “намеренно хорошо скрывал”, что ему принадлежит яхта. / Геращенко / Телеграм

Великобритания арестовала шикарную яхту Phi, которая принадлежит российскому бизнесмену. Об этом сообщают телеграм-каналы со ссылкой на комментарий министра транспорта Британии.

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13 марта британские власти смогли выяснить имя владельца яхты, которая зарегистрированная на компанию из Сент-Китс и Невис. Известно, что яхта оценивается в 37 миллионов фунтов. Ее длина - 58,5 метров. Судно передвигается под мальтийским флагом.

В министерстве транспорта Великобритании отмечают, что задержание судна - это предупреждение российскому президенту и его друзьям.

"Сегодня мы задержали яхту стоимостью 37 миллионов фунтов и превратили символ богатства России в понятное и строгое предупреждение Путину и его друзьям," - подчеркнул министр транспорта.

К слову, имя владельца яхты не разглашают.

Ранее мы писали, что друг Путина Рамзан Кадыров заявил о бессмысленности переговоров. По мнению главы Чечни, нужно сначала уничтожить "бандеровцев и шайтанов", а потом думать, что делать дальше.