В РФ заявили, что на Ровенской АЭС "удерживают" сотрудников Росатома

Россияне требуют "освободить" своих сотрудников из плена.

В РФ заявили, что украинцы "удерживают" в плену на Ровенской АЭС сотрудников Росатома. Теперь россияне требуют от Украины "освободить" четырех сотрудников. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также Захарова потребовала от Украины "безопасное возвращение" в Россию.

"Вопиющая ситуация сложилась с четырьмя российскими сотрудниками дочернего предприятия Росатома. Они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами. Больше месяца украинские власти удерживают их в железнодорожном вагоне на территории станции," - заявила одна из главных пропагандисток РФ.

На сайте Росатома 25 марта появилось заявление с требованием освободить якобы плененных сотрудников, которых удерживают на Ровенской атомной электростанции.

"Специальный груз, доставленный на Ровенскую АЭС, сопровождался сотрудниками одного из предприятий российской атомной отрасли - АО Атомспецтранс," - сообщается в заявлении.

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Российская сторона обвиняет Украину в том, что "пленных" будут использовать в якобы информационной кампании против РФ.

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