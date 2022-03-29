Глава МАГАТЭ прибыл в Украину: известно зачем

Рафаэль Мариано Гросси проведет переговоры с украинской стороной.

В Украину сегодня, 29 марта, прибыл генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Он проведет переговоры об обеспечении безопасности украинских ядерных объектов, сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

МАГАТЭ планирует направить своих экспертов на самые главные украинские ядерные объекты. Также эта организация передаст Украине средства обеспечения безопасности, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования.

"Мы должны принять срочные меры, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию ядерных объектов и снизить риск ядерной аварии", - подчеркнул Гросси.

Напомним, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и Запорожскую АЭС. При захвате ЗАЭС они из танков обстреляли некоторые ее объекты. К счастью, утечки радиации нет.

Ранее Гросси сообщил, что в результате обстрелов российских оккупантов исследовательского объекта "Источник нейтронов" в Харькове ядерный материал не поврежден.

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