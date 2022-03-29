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Британия не отменит санкции после прекращения огня в Украине

Лондон намерен добиться полного изменения курса Кремля
 |  Автор: Юрий Кобзар
Британия не отменит санкции после прекращения огня в Украине
Борис Джонсон / EPA

Великобритания не будет отменять санкции против России после подписания соглашения о прекращении огня в Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с министрами, пишет Reuters.

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"Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России", - сообщил пресс-секретарь Джонсона.

Борис Джонсон отметил, что Россия должна "полностью изменить курс". Этого можно добиться, усиливая давление на кремлевский режим с помощью экономических санкций и предоставляя оружие Украине.

Напомним, сегодня в Стамбуле состоялся очередной этап очных переговоров между Украиной и Россией. Обсуждаются гарантии безопасности для Украины и прекращение огня.

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