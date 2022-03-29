Мединский после переговоров заявил о сокращении боев по двум направлениям

Российская делегация назвала переговоры конструктивными.

Сегодня, 29 марта, прошли "живые" переговоры между Украиной и Россией в Турции. Украинская делегация рассказала об обсуждении договора по гарантиям безопасности. Российская сторона заявила, что переговоры прошли конструктивно.

Мединский заявил, что РФ "делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине". Также россияне предположили о возможной встрече Зеленского и Путина. Мединский отметил, что прямая встреча президентов возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД.

Также Россия решила сократить боевые действия по двум направлениям - Киевском и Черниговским. Заместитель главы Минобороны РФ Фомин заявил о "сокращении активности" оккупантов под Киевом и Черниговом.

"С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении," - сообщил Фомин.

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Также заместитель Шойгу заявил о том, что "в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы".

Однако это может быть лишь уловка российских боевиков, чтобы провести усиление своей оккупационной армии.

Ранее мы писали, что известно от украинской делегации после переговоров в Стамбуле. Они предложили новую систему гарантий безопасности. Арахамия отметил, что уже первая победа украинцев - это перенос переговоров из Беларуси в Турцию.