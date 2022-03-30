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Байден готов говорить с Путиным, но при одном условии

Это невозможно без ощутимой деэскалации в Украине, говорят в Белом доме.
Байден готов говорить с Путиным, но при одном условии
Джо Байден и Владимир Путин / EPA / UPG

Президент США Джо Байден готов к прямому разговору с главой РФ Владимиром Путиным. Но при одном условии. Об этом на брифинге сказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, передает The Guardian.

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Так, по ее словам, проведение прямых переговоров Путина с Байденом возможно только в случае наличия ощутимой деэскалации в Украине со стороны России. Затем должна последовать "подлинная приверженность дипломатии. 

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"...прежде чем президент согласится на такой разговор", — говорит представитель Белого дома. 

Кроме того, возможность переговоров также будет зависеть и от темы, которую Путин хотел бы обсудить с Байденом, подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Люксембург заморозил российские активы на сумму €2,5 млрд.

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