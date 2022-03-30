Мы были слепы: В Германии покаялись за свою зависимость от газа из РФ

Действующее правительство Германии уже открыто называет большой ошибкой усиление торговли с Россией после аннексии Крыма

Сегодня Германия расплачивается за свое решение стать более зависимой от российских энергоносителей. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Берлинской конференции по энергетическому переходу, пишет Politico.

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"На самом деле мы, европейцы, по меньшей мере, с 2014 года знали… что мы должны стать полностью независимыми от российского импорта ископаемого топлива, и была принята стратегия диверсификации нашего импорта энергоносителей. Однако мы с этим не справились, и сейчас происходит расплата жесточайшим образом", - сказала она.

Она отметила, что теперь Германия столкнулась с серьезными проблемами из-за необходимости найти баланс между отказом от российских энергоресурсов и угрозой нанести серьезный ущерб собственной экономике.

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Свою коллегу по партии поддержал министр экономики и климата Роберт Габек.

"Энергетическая политика – это всегда политика силы, всегда политика интересов, так что всегда политика безопасности. И если вы посмотрите назад, вы почти не сможете понять, как мы могли быть настолько слепы, чтобы не заметить этого", - сказал он на той же конференции.

Напомним, ранее министр экономики Германии заявил, что его страна была "глупа", став зависимой от газа из РФ. В политическом истеблишменте Германии начинают осознавать, что собой представляет современная Россия.

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