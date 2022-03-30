Жены оккупантов "заказывают" вещи, которые можно украсть у украинцев

Избранница военного РФ заявила, что краденные вещи будут "приветом из Украины".

Российские оккупанты продолжают заниматься мародерством на временно оккупированных территориях Украины. Они настолько вошли во вкус, что даже хвастаются этим в телефонных разговорах. А их жены не осуждают, а наоборот - "заказывают" себе вещи, которые можно украсть у украинцев в домах. Об этом свидетельствует перехват разговора рашиста с супругой, который опубликовала СБУ в соцсетях.

В диалоге россиянин заявил, то уже успел украсть есть пробники косметики и футболки, на что его жена показала всю свою "мораль" и заявила: "Какой русский человек не сопрет ничего". Остальные военные, по признанию участника разговора, тащат все "сумками". Он в свою очередь сожалеет, что у него нет сумок.

Также в диалоге с женой они обсуждали, какая семья живет в доме, который обнесла российская армия. Избранница рашиста потребовала, чтобы муж был решительнее и "брал все, что может". А также, чтобы привез ноутбук, кроссовки и спортивный костюм - минимум для их дочери.

"Представь, как они жили и как мы. Вот за это и платят," - заявила жена рашиста.

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Отметим, что Кремль заявляет, что пришел в Украину с войной, чтобы якобы "спасать". Однако пока они "спасают" украинцев только от собственных вещей и домов, на которые люди зарабатывали годами.

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