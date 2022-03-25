В Мелитополе мэр от оккупантов украла у жителей гумпомощь

Гумпомощь разгрузили в пожарной части, но она заблокирована вооруженными российскими оккупантами.

В Мелитополе мэр, которую поставили российские оккупанты руководить "администрацией", Галина Данильченко украла у жителей большую партию гуманитарной помощи. Об этом рассказал в Фейсбуке законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Предательница издала "указ" о запрете выдачи полученной помощи, которой прислали 13 тонн. Как сообщил Федоров, в Мелитополь приехали продукты, две тонны детского питания и медикаменты.

"В мирное время колонна доехала бы из Запорожья в Мелитополь за два часа, но из-за вмешательства оккупантов колонна добиралась сутки. Помощь разгрузили в пожарной части," - рассказал городской голова.

Однако склад спасателей оккупировали россияне с оружием.

"Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают. Есть информация, что они планируют часть гуманитарной помощи похитить, чтобы реализовать за наличные. Часть - накормить своих пророссийских поклонников и военнослужащих армии оккупанта," - заявил Иван Федоров.

Также украинский мэр обратился к нелегитимному мэру Данильченко и назвал ее сознательной предательницей Украины.

Напомним, что в Запорожской ОВА рассказали, что в Мелитополе взбунтовались и отказались от участия в войне против Украины 70 российских боевиков.

Ранее мы писали, что в Украине появилась новая "Чернобаевка". На Сумщине ВСУ разгромили россиян в одном и том же месте несколько раз. Рашисты пытались прислать новую бронетехнику на подмогу, но ее тут же бомбили украинские защитники. Как отмечает мэр Тростянца, украинцы выгоняют оккупантов из города прямо сейчас.