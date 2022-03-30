Чиновник из РФ назвал Зеленского крутым и лишился работы

Советник губернатора Самарской области положительно отреагировал на "запрещенное в России" интервью с президентом Украины.

Общественный советник губернатора Самарской области Денис Кортунов отреагировал на интервью президента Украины с российскими журналистами. И хоть Роскомнадзор запретил его публиковать, россияне все же смогли его прочитать. Из-за положительного комментария в Фейсбуке в сторону Владимира Зеленского чиновник лишился работы.

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Кортунов сделал репост на свою страницу в Фейсбуке интервью Зеленского и лаконично высказался по поводу диалога с российскими журналистами.

"Зеленский крутой," - написал советник губернатора.

Денис Кортунов трудился советником губернатора Самарской области с 2017 года. / Фейсбук

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Это не понравилось властям. Отчего было принято уволить Дениса Кортунова. К слову, чиновник трудился советником губернатора Самарской области РФ по IT-проектам на общественных началах с 2017 года.

Отметим, что украинский президент провел первое интервью с российскими журналистами 27 марта. К видеозвонку подключились главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главред телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев. Роскомнадзор запретил публикацию материала в россСМИ.

Ранее мы писали, что россияне используют запрещенные фосфорные бомбы в Марьинке. ВС РФ в очередной раз нарушили Женевскую конвенцию и сбросили на город опасные боеприпасы. Также сообщается об авиаударах.