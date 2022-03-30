Не исключается, что россияне не дадут зеленый коридор для эвакуации людей.

В Марьинке войска РФ использовали фосфорные боеприпасы. Также были нанесены авиаудары. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в рамках телемарафона.

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"Ситуация в регионе очень сложная. Ночь прошла под обстрелами по практически всем населенным пунктам. В Марьинке были применены фосфорные боеприпасы и авиаудары", — говорит политик.

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По его словам, существуют признаки того, что россияне снова не будут соблюдать договоренности и не откроют коридор для проведения эвакуации населения Мариуполя, где ситуация "сложнейшая".

"На сегодня уже в который раз согласован эвакуационный маршрут, но уже видим, что враг и сегодня не думает выполнять эти договоренности", — подытожил Кириленко.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ обновили потери РФ.

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