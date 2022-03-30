Кремль о переговорах: прорыва нет, обсуждение Крыма исключено

Российская сторона пока не видит близкого мира в развязанной Кремлем войне

Кремль пока не видит прорыва в мирных переговорах с Украиной, но сейчас изучает письменные предложения, которые передала украинская сторона. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Так, он назвал позитивным моментом тот факт, что украинская делегация на переговорах начала конкретно формулировать свои предложения и теперь излагает их на бумаге.

"До сих пор не удавалось это сделать. Это позитивный фактор. В остальном пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма длительная работа", - добавил он.

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При этом, комментируя предложение сделать Крым отдельной темой для переговоров, Песков заявил, что обсуждать принадлежность полуострова Кремль не будет.

"По нашей конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено", – заявил он.

Напомним, Арахамия заявил, что РФ должна вывести войска до подписания мира. Без предварительного отвода войск мирный договор будет считаться недействительным, заявил парламентарий.

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