Глава МИД Венгрии обвинил Украину в попытке повлиять на парламентские выборы

Венгерские выборы в парламент прошли 27 марта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на парламентские выборы, которые прошли в воскресенье 27 марта. О своих подозрениях министр высказался в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Сийярто написал в Фейсбук.

По словам министра иностранных дел Венгрии, Кулеба звонил послу Украины в Будапеште, чтобы "проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов". Однако Сийярто не уточнил, откуда в него информация о факте беседы между министром и главой посольства Украины.

"Информация в печати соответствует действительности. С этим венгерские левые некрасиво провалились. Провалились с тем, что есть такие переговоры. Постоянные переговоры между венгерскими левыми и украинским правительством," - заявил глава МИД Венгрии.

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К слову, несколько дней назад венгры заявили, что хакеры РФ на протяжении десятилетия имели доступ к ІТ-системе МИД Венгрии. В оппозиции обсуждают, что после этого Петер Сийярто должен уйти с должности министра иностранных дел.

Ранее мы писали, что постоянный представитель Украины в ООН провел аналогию между Путиным и Сталиным. По мнению Кислицы, диктатор РФ специально приказывает бить по объектам сельскохозяйственной инфраструктуры, чтобы сорвать посевную компанию. А также его цель - создать дефицит продовольствия.