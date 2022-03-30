РФ хочет заблокировать Википедию из-за статьи о войне в Украине

Роскомнадзор требует ограничить доступ к этой интернет-энциклопедии из-за ее якобы антироссийской позиции.

Жителей России могут уже в ближайшее время составить без Википедии. Роскомнадзор требует ограничить доступ к этой интернет-энциклопедии из-за ее якобы антироссийской позиции, сообщают российские СМИ.

В частности, Роскомнадзор утверждает, что в одной из статей Википедии дается якобы ложная информация про так называемую "специальную военную операцию" в Украине.

Ведомству, контролирующему связь, массовые коммуникации и информационные технологии в РФ, не понравилось, что "специальная военная операция" в Украине в статье называется войной и вторжением, то есть тем, чем она есть на самом деле.

Также российскому ведомству не понравилось, что в статье говорится про гибель мирного населения Украины и про большие потери войск РФ.

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Нужно отметить, что ранее власти России уже критиковали Википедию за статьи, которые якобы являются антироссийскими.

Напомним, ранее власти России ограничили доступ гражданам к социальной сети Facebook.

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