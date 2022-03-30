Кулеба видит в заявлениях МИД Венгрии разрушение отношений с Украиной

Глава МИД Украины ответил на обвинения Петера Сийярто о якобы вмешательстве Украины в венгерские выборы в парламент.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обвинения главы МИД Венгрии Петера Сийярто о причастности к вмешательству Украины в парламентские выборы, которые прошли в Венгрии 27 марта. О своих чувствах после публичных обвинений Кулеба рассказал "Европейской правде".

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Глава МИД Украины видит в заявлениях Сийярто намек на разрушение Венгрией отношений с Украиной.

"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать," - отметил Кулеба.

Отметим, что глава МИД Венгрии обвиняет Украину в том, что якобы посол Украины в Будапеште говорил с Кулебой по телефону, и последний консультироваться "о возможности влияния на результаты венгерских выборов". Однако Сийярто не назвал источника информации о реальности данного разговора.

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