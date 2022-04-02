Скончалась актриса Александра Яковлева

Последние четыре года жизни Яковлева мужественно боролась с онкологическим заболеванием. Александре диагностировали последнюю стадию рака груди в 2019 году.

Актриса Александра Яковлева, известная по ролям в фильмах Экипаж, Чародеи и Человек с бульвара Капуцинов, умерла в возрасте 64 лет. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил в Facebook работавший с ней режиссер Николай Лебедев.

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Он уточнил, что актриса тяжело болела долгое время. У нее был диагностирован рак груди.

Александра Яковлева (настоящая фамилия - Иванес) родилась в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский университет театра, музыки и кино.

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В 1993 году Александра покинула сферу кинематографа и перешла на работу в мэрии Калининграда, затем она руководила качеством обслуживания и подбором персонала в аэропорту Пулково и РЖД. Также Яковлева возглавляла калининградское отделение партии Яблоко, будучи депутатом совета. Только в 2016 году артистка вернулась в профессию и начала играть в театре.

В апреле того же года состоялась премьера спектакля Оскар Санкт-Петербургского Малого театра комедии им. Анны Самохиной, где Яковлева исполнила одну их главных женских ролей - горничной Бернадетт. В том же году она вернулась в кино в одноименном ремейке Экипажа, вновь исполнив роль Тамары.

Напомним, в Киеве в результате ракетного обстрела погибла актриса Киевского национального академического Молодого театра, заслуженная артистка Украины Оксана Швец.

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