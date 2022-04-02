"Украинский снаряд" под Белгородом прилетел из самой России – СМИ

Журналисты выяснили, что "обстрел" Белгородской области велся из глубины российской территории

Ракета, которая вчера упала на территории Белгородской области, оставив большую воронку возле одной из дорог, была выпущена с территории самой России. К такому выводу пришли журналисты-исследователи из команды "Conflict Intelligence Team", проанализировав имеющиеся в открытом доступе фото и видеоматериалы.

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"Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит — с территории России", - говорят исследователи.

Отмечается, что размеры воронки, образовавшейся после взрыва, указывают на то, что это была крылатая или баллистическая ракета. Журналисты также подчеркивают, что украинская ракета прилетела бы с противоположного направления – с запада или юго-запада.

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"Мы не можем однозначно утверждать, стал ли причиной инцидента сбой, который вызвал сход ракеты с курса, или ошибка наведения. (…) Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу (и, возможно, некоторые другие объекты), мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту", - заявили в Conflict Intelligence Team.

При этом журналисты скептически оценили возможность сознательной провокации со стороны российских военных, поскольку инцидент с ракетой почти не освещался в российских федеральных СМИ.

Напомним, утром 1 апреля в Белгороде два вертолета уничтожили нефтебазу. Россия обвинила в налете ВСУ. Несколькими часами позже недалеко от города взорвался некий боеприпас. Россияне сразу же обвинили ВСУ в обстреле.

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