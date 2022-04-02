Зеленский отказался комментировать атаку на нефтебазу в Белгороде

Украинский президент не подтвердил, но и не опроверг причастность ВСУ к атаке на стратегический объект в РФ

Президент Владимир Зеленский отказался подтвердить или опровергнуть причастность ВСУ к атаке на нефтебазу в российском Белгороде. Уклончивый ответ на этот вопрос он дал в интервью Fox News.

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"Я не обсуждаю ни одного своего приказа как главнокомандующего как лидера этого государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с украинскими военными, когда мы общаемся", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина подверглась полномасштабной военной агрессии со стороны России, и сейчас здесь идет война, что является большой трагедией.

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"И сегодня слышать эти сообщения о том, что где-то что-то взорвалось, когда в Украине идет война – честно говоря, говорить об этом непрофессионально. Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война длится уже 8 лет, потому что бы ни происходило в определенной ситуации, мне трудно комментировать", – сказал Зеленский.

Напомним, вчера в российском Белгороде два вертолета разбомбили нефтехранилище. Россия обвинила в атаке Украину, в украинском Минобороны отказались подтвердить или опровергнуть причастность ВСУ.

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