Финляндия должна срочно решить, вступать ли ей в НАТО – премьер

Финское общество всерьез задумалось об отказе от традиционного нейтралитета

Решение о том, следует ли Финляндии вступать в НАТО, должно быть принято до конца весны. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин на съезде правящей Социал-демократической партии, пишет финское издание Yle.

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Она отметила, что для Финляндии пришло время серьезно пересмотреть свою позицию по вопросу военной лояльности. В частности, Марин заявила, что нападение России на Украину вынудило официальный Хельсинки пересмотреть свою политику в сфере безопасности и признать тот факт, что "Россия не является соседом, которым мы ее считали".

Премьер-министр заявила, что Финляндия должна принять решение – стоит ли ей вступать в НАТО. При этом Марин подчеркнула, что решение должно быть принято "тщательно, но быстро", по сути этой весной.

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По ее мнению, страна столкнется с определенными последствиями в любом случае – и если решит присоединиться к НАТО, и если останется нейтральной.

Свою личную позицию премьер пообещала раскрыть позже, когда уде состоится дискуссия в финском обществе.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия начала обсуждать с НАТО процедуру вступления в Альянс. На фоне российского вторжения в Украину Финляндия обеспокоилась собственной безопасностью.

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