Солдаты РФ создали в Беларуси "мародерский базар" – ГУР

На территории Беларуси совершенно открыто распродают имущество, награбленное в Украине

Российские войска, которые вышли с территории Киевской и Черниговской областей, организовали в белорусском городе Наровля стихийный базар по распродаже награбленного в Украине имущества. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"В ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть, все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине", - заявили в ГУР.

Отмечается, то также россияне пытаются продавать местному населению украденные доллары и евро, но из-за существующих в Беларуси валютных ограничений белорусы неохотно соглашаются на такие обмены. При этом в банки россияне идти отказываются, ссылаясь на запрет командования.

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"В настоящее время оккупантами организованы централизованные поставки новых партий мародерского товара на свой базар. В частности, из города Бурынь (Конотопский р-н Сумская обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом – промышленными товарами и вещами домашнего обихода", - говорят в ГУР.

Также украинская разведка выяснила, то в белорусском городе Мозырь россияне выгружают с военных КАМАЗов пакеты с вещами. Награбленное в Украине солдаты отсылают домой российской службой экспресс-доставки СДЭК.

Напомним, ранее похожую информацию начали распространять белорусские телеграм-каналы. Белорусы подтверждают существование рынка награбленного.

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