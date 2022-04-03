С точки зрения надежности полагаться на поставки больше нельзя.

От российского газа уже отказались все страны Балтии. Он перестал поступать в Латвию, Эстонию и Литву начиная с 1 апреля. Об этом сообщил председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid Улдис Барисс. Его слова передают росСМИ.

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"Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя", - говорит Барисс.

Он отмечает, что вскоре стоит рассмотреть вопрос о строительстве второго СПГ-терминала. Это необходимо с точки зрения энергетической безопасности.

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Председатель правления сообщает, что газ доставляют два поставщика. У одного из них для данного периода времени газа "нетипично много", а именно почти столько, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы. Потому беспокоиться в ближайшее время не стоит.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине открыли новое газовое месторождение.

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